Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Пт, ночь
-17
-19
Пт, утро
-19
-21
Пт, день
-10
-12
Пт, вечер
-12
-14
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Нужно ли запретить перелеты российский туристов в Турцию и Кипр?

Количество перевезенных ВСЖД пассажиров в поездах дальнего следования увеличилось на 1,6% в 2016 году

23.11.2016
Фото: m.proved-partner.ruФото: m.proved-partner.ru ВСЖД перевезла в поездах дальнего следования за 10 месяцев 2016 года на 1,6% пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего за этот период перевезено около 2,5 млн пассажиров.

«По-прежнему востребованным остается проезд в плацкартных вагонах – 72,6% от общего числа перевезенных пассажиров, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Путешествие в купейных вагонах выбрали 682 тыс. человек, что сопоставимо с показателем за январь-октябрь прошлого года».

Рост пассажирских перевозок специалисты Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» связывают с маркетинговыми инициативами, специально разработанными в год пассажира, объявленного в 2016 году в ОАО «РЖД».

В числе акций – скидки на определенные места плацкартных вагонов, уменьшение стоимости билета при его заблаговременном приобретении. Кроме того, пассажиры могут купить проездной документ по акции «Удачный вторник», участвовать в программе «РЖД бонус», а также воспользоваться скидками для организованных групп. В программах предусмотрены скидки для пенсионеров, студентов, а также именинников.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

Фонд имени Юрия Тена намерен открыть в сельских школах музыкальные классы с синтезаторами
Благотворительный фонд имени Юрия Тена заявил о намерении запустить 18 декабря масштабный проект по переоснащению и реорганизации музыкальных классов в городских и сельских среднеобразовательных школах.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU