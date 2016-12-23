Количество перевезенных ВСЖД пассажиров в поездах дальнего следования увеличилось на 1,6% в 2016 году

Фото: m.proved-partner.ru

ВСЖД перевезла в поездах дальнего следования за 10 месяцев 2016 года на 1,6% пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего за этот период перевезено около 2,5 млн пассажиров.



«По-прежнему востребованным остается проезд в плацкартных вагонах – 72,6% от общего числа перевезенных пассажиров, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Путешествие в купейных вагонах выбрали 682 тыс. человек, что сопоставимо с показателем за январь-октябрь прошлого года».



Рост пассажирских перевозок специалисты Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» связывают с маркетинговыми инициативами, специально разработанными в год пассажира, объявленного в 2016 году в ОАО «РЖД».



В числе акций – скидки на определенные места плацкартных вагонов, уменьшение стоимости билета при его заблаговременном приобретении. Кроме того, пассажиры могут купить проездной документ по акции «Удачный вторник», участвовать в программе «РЖД бонус», а также воспользоваться скидками для организованных групп. В программах предусмотрены скидки для пенсионеров, студентов, а также именинников.