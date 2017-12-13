На ВСЖД предпринимают меры для предотвращения аварий на путях Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий и повышения уровня безопасности движения на полигоне Восточно-Сибирской железной дороге регулярно проводятся профилактические мероприятия и акции, ориентированные на формирование личной культуры безопасности водителей автотранспортных средств. Так была образована рабочая группа, которая, осмотрела 102 железнодорожных переезда в границах ВСЖД. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, этой рабочей группой, совместно с представителями администраций муниципальных образований и ГИБДД проведен осмотр переездов Иркутского, Улан-Удэнского, Северобайкальского и Тайшетского регионов. Продолжаются переговоры с администрацией Тайшетского района о закрытии переезда на станции Разгон. Принято решение о закрытии переезда на станции Сосновые Родники в 2017 году после сдачи в эксплуатацию прилегающей автодороги. Решается вопрос о закрытии железнодорожного переезда на станции Замзор Нижнеудинского района.



Между тем, ситуация с аварийностью на железнодорожных переездах не улучшается. Об этом свидетельствует статистика ДТП. С начала года, по, по вине водителей, грубо нарушивших Правила дорожного движения, в России произошло 206 столкновений железнодорожного подвижного состава с транспортными средствами, это на 33% выше уровня прошлого года. Пострадали 173 человека, из них 56 погибли.



Руководство дороги в очередной раз обращает внимание на то, что ежегодно в России, на железнодорожных переездах в результате дорожно-транспортных происшествий погибает и получает увечья большое количество участников движения и пешеходов. Почти все аварии на переездах происходят из-за невыполнения правил дорожного движения.



ВСЖД крайне обеспокоено ситуацией, сложившейся с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах, и призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. На предыдущую страницу

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