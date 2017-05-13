Иркутские ТОСы намерены принять участие в общегородском субботнике Иркутские ТОСы намерены принять активное участие в общегородском субботнике, который состоится 22 апреля. Как сообщила сегодня, 13 апреля, пресс-служба мэрии города, в прошлом году было проведено два общегородских субботника, в которых приняли участие около 5 тыс. представителей ТОС, особое внимание было уделено частному сектору и садоводствам.



«Надеюсь, что и в этом году ТОСы активно примут участие в субботнике, - отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. - Сегодня территориальные общественные самоуправления вносят большой вклад в формирование основных векторов развития города. Благодаря активному участию ТОС в 2017 году мы вошли в программу «Народные инициативы». Я надеюсь на вашу поддержку и вовлечение жителей в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Реализация этих проектов позволит сделать наши дворы, скверы и другие общественные пространства более комфортными и доступными для иркутян и гостей нашего города».



Как отметили в пресс-службе, месячник санитарной очистки стартовал в Иркутске 1 апреля. В его рамках проводятся ямочный ремонт улиц, мойка и покраска ограждений, урн, лавочек, дорожных знаков. Проведена формовочная и санитарная обрезка деревьев. С мая по заявкам жителей и результатам обследований специалистов городского управления экологии начнется спил аварийных деревьев. В период месячника планируется высадить 700 саженцев в парках и скверах.



Для получения перчаток, мусорных пакетов и талонов на вывоз мусора необходимо обращаться в комитеты по управлению округами: Правобережный – телефон 52-03-89, Октябрьский - 33-13-17, Свердловский - 52-04-95, Ленинский - 52-03-42. Можно обращаться в округа по вопросам ликвидации несанкционированных свалок. Кроме того, заявки на предоставление автотранспорта для вывоза мусора необходимо подавать в комитет городского обустройства по телефону 52-01-35. На предыдущую страницу

Актуально Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад Томсона» одобрен научно-экспертным советом Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы». Подробнее... Аналитика Позднее зажигание Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

