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ВСЖД помогла ликвидировать пожары на площади 15 тыс. кв. м

03.05.2017
Фото: Videlson.ruФото: Videlson.ru Подразделения ведомственной охраны железнодорожного транспорта Восточно-Сибирской железной дороги с начала 2017 года совершили 18 боевых выездов на тушение пожаров и возгораний, общая площадь которых превысила 15 тыс. кв. метров.
Как сообщила сегодня, 3 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, пожарные поезда являются частью единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, всего в границах ВСЖД дислоцируется 19 таких поездов.

«Пожарные поезда привлекаются в случаях, когда пожар действует в полосе отвода железной дороги, - рассказали в службе корпоративных коммуникаций. - Во всех случаях выезда подразделений ведомственной охраны в нынешнем году пожары угрожали объектам железнодорожной инфраструктуры, однако их удалось ликвидировать».

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