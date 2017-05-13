ВСЖД помогла ликвидировать пожары на площади 15 тыс. кв. м

Фото: Videlson.ru

Подразделения ведомственной охраны железнодорожного транспорта Восточно-Сибирской железной дороги с начала 2017 года совершили 18 боевых выездов на тушение пожаров и возгораний, общая площадь которых превысила 15 тыс. кв. метров.

Как сообщила сегодня, 3 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, пожарные поезда являются частью единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, всего в границах ВСЖД дислоцируется 19 таких поездов.



«Пожарные поезда привлекаются в случаях, когда пожар действует в полосе отвода железной дороги, - рассказали в службе корпоративных коммуникаций. - Во всех случаях выезда подразделений ведомственной охраны в нынешнем году пожары угрожали объектам железнодорожной инфраструктуры, однако их удалось ликвидировать».