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Работница ВСЖД предотвратила столкновение поезда с выехавшим на рельсы автомобилем

27.04.2017
Фото: http://sonnikguru.ruФото: http://sonnikguru.ru Дежурная по переезду участка Тайшет – Бирюсинск Восточно-Сибирской железной дороги накануне, 26 апреля, утром предотвратила возможное столкновение с поездом автомобиля марки «Тойота», водитель которого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил столбики ограждения и устройство контроля нижнего габарита, а после выехал за пределы переездного полотна.
Как сообщает сегодня, 27 апреля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, чтобы избежать столкновения, дежурная включила заградительную сигнализацию для остановки приближающихся грузовых поездов, движение поездов было возобновлено после эвакуации автомобиля.

«Руководство ВСЖД крайне обеспокоено участившимися фактами подобных нарушений. С января по апрель на магистрали произошло четыре подобных ДТП с участием автотранспорта, тогда как за аналогичный период прошлого года таковых зарегистрировано не было, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Руководство ВСЖД напоминает, что железнодорожный переезд один из самых сложных и опасных участков дороги, требующий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения, и призывает водителей не подвергать свою жизнь и жизни других людей опасности».

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