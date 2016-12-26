В районе станции Тайшет при столкновении иномарки и грузового поезда никто не пострадал

Фото: news.mail.ru

Сегодня, 26 декабря, в 10.15 в районе локомотивного депо Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника водитель автомобиля «Тойота Калдина» выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом, в результате чего никто не пострадал.

Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, задержка поезда составила три минуты, на график движения других поездов ДТП не повлияло.



«Водитель иномарки выехал на железнодорожные пути, несмотря на запрещающее показание переездной сигнализации, - сообщили в службе корпоративных коммуникаций. - Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось