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В Иркутске задержан таксист с крупной партией героина

10.12.2016
Фото: BizHaker.ruФото: BizHaker.ru Иркутске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Приангарью задержали 46-летнего выходца одной из республик Средней Азии, который подозревается в хранении 100 граммов героина, предназначенного для сбыта.
Как сообщила сегодня, 9 декабря, пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, подозреваемый занимался торговлей наркотиками, маскируя свою противозаконную деятельность под работу таксистом.

«Машина «Шевроле-Лачетти», которую подозреваемый брал в аренду у перевозчика, была блокирована вечером 7 декабря после того, как фигурант отвез очередного пассажира к месту назначения, в микрорайон Университетский, — рассказали в пресс-службе. — При его досмотре полицейские обнаружили и изъяли героин, который, по имеющимся сведениям, подозреваемый планировал реализовать более мелким сбытчикам».

Задержанный в 2006 году осужден за совершение аналогичного преступления. По факту нового преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотика).

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