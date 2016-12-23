В Иркутске задержан таксист с крупной партией героина

Фото: BizHaker.ru

Иркутске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Приангарью задержали 46-летнего выходца одной из республик Средней Азии, который подозревается в хранении 100 граммов героина, предназначенного для сбыта.

Как сообщила сегодня, 9 декабря, пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, подозреваемый занимался торговлей наркотиками, маскируя свою противозаконную деятельность под работу таксистом.



«Машина «Шевроле-Лачетти», которую подозреваемый брал в аренду у перевозчика, была блокирована вечером 7 декабря после того, как фигурант отвез очередного пассажира к месту назначения, в микрорайон Университетский, — рассказали в пресс-службе. — При его досмотре полицейские обнаружили и изъяли героин, который, по имеющимся сведениям, подозреваемый планировал реализовать более мелким сбытчикам».



Задержанный в 2006 году осужден за совершение аналогичного преступления. По факту нового преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотика).