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Банк ВТБ предоставил бизнесу Иркутской области 27 млрд рублей в 2017 году

01.03.2018
Фото: Андрей ФёдоровФото: Андрей Фёдоров В течение 2017 г. корпоративным клиентам ВТБ в Иркутске было выдано свыше 27 млрд кредитных средств, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Этому способствовало участие ВТБ в реализации мер господдержки на территории Иркутской области. В частности, в рамках программы льготного кредитования аграриев Министерства сельского хозяйства РФ, ВТБ заключил соглашений на сумму 1,1 млрд рублей.
- Кроме этого, компании лесоперерабатывающей отрасли, торговли и добывающей промышленности получили средства по «Программе 674», направленной на стимулирование кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, - говорит Александра Макарова, руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Иркутской области.

В 2018 ВТБ начал предлагать предприятиям малого и среднего бизнеса льготные кредиты по новой программе, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации №1706 от 30.12.2017 г., – «Программе 1706».

Программа реализуется совместно с Министерством экономического развития РФ и предусматривает предоставление льготной ставки кредитования не более 6,5% годовых предприятиям самых различных отраслей - сельское хозяйство, строительство, транспорт, обрабатывающее производство, туризм, здравоохранение и др. Заемные средства на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до 3 лет, на инвестиционные цели – до 10 лет.

- С января 2018 года корпоративный бизнес ВТБ обслуживает все сегменты юридических лиц, включая малое предпринимательство, что дает возможность еще более гибко подходить к обслуживанию предпринимателей и предлагать им новые возможности, - говорит Александра Макарова, руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Иркутской области.

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