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ВТБ разъяснил своим клиентам изменения в валютном законодательстве

28.02.2018
ВТБ провел для своих клиентов ряд семинаров по изменениям в валютном законодательстве России. Банк организовал пять подобных мероприятий, что было обусловлено высоким интересом со стороны клиентов к теме. Семинары проводились в Москве в декабре 2017 года, а также январе и феврале этого года и транслировались в региональные точки присутствия ВТБ. Таким образом, в мероприятиях приняли участие несколько тысяч человек из различных компаний крупного, среднего и малого бизнесов.
Сотрудники ВТБ подробно разъяснили участникам мероприятий положения Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

В ходе мероприятий были детально рассмотрены предстоящие изменения в валютном законодательстве, которые вступают в силу 1 марта 2018 года. В ходе семинаров клиенты узнали о новых требованиях к проведению валютных операций, системе учета контрактов и кредитных договоров, а также о требованиях банковского контроля по операциям клиентов в рамках осуществления ими внешнеэкономической деятельности.

Представители иркутских компаний регулярно участвуют в семинарах банка. ВТБ намерен продолжить подобную практику для своих клиентов в дальнейшем.

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