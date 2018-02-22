СФО входит в тройку округов-лидеров по количеству полисов ОМС, выданных компанией «ВТБ Медицинское страхование»
22.02.2018
В течение 2017 года компания «ВТБ Медицинское страхование» выдала полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) более 1,5 миллиона граждан.
Доля электронных полисов составила 25%, что в 2 раза больше по сравнению с показателем 2016 года. Наибольшее количество полисов ОМС было выдано в Центральном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. По итогам года клиентская база страховой компании достигла 24,2 млн застрахованных лиц.
- Наша клиентская база с каждым годом растет, — отметила Елена Белоусенко, генеральный директор «ВТБ Медицинское страхование». — Это связано с тем, что люди стремятся выбирать надежную, крупную страховую компанию, которая выступает консультантом, помощником и защитником их прав во всех вопросах, связанных с обязательным медицинским страхованием.
Компания «ВТБ Медицинское страхование» представлена 34 филиалами, которые действуют на территории 33 субъектов РФ.
- Наша клиентская база с каждым годом растет, — отметила Елена Белоусенко, генеральный директор «ВТБ Медицинское страхование». — Это связано с тем, что люди стремятся выбирать надежную, крупную страховую компанию, которая выступает консультантом, помощником и защитником их прав во всех вопросах, связанных с обязательным медицинским страхованием.
Компания «ВТБ Медицинское страхование» представлена 34 филиалами, которые действуют на территории 33 субъектов РФ.