СФО входит в тройку округов-лидеров по количеству полисов ОМС, выданных компанией «ВТБ Медицинское страхование» В течение 2017 года компания «ВТБ Медицинское страхование» выдала полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) более 1,5 миллиона граждан. Доля электронных полисов составила 25%, что в 2 раза больше по сравнению с показателем 2016 года. Наибольшее количество полисов ОМС было выдано в Центральном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. По итогам года клиентская база страховой компании достигла 24,2 млн застрахованных лиц.



- Наша клиентская база с каждым годом растет, — отметила Елена Белоусенко, генеральный директор «ВТБ Медицинское страхование». — Это связано с тем, что люди стремятся выбирать надежную, крупную страховую компанию, которая выступает консультантом, помощником и защитником их прав во всех вопросах, связанных с обязательным медицинским страхованием.



Компания «ВТБ Медицинское страхование» представлена 34 филиалами, которые действуют на территории 33 субъектов РФ. На предыдущую страницу

Актуально С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни. Подробнее... Аналитика Мыльные пузыри Григория Резникова Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Твиты пользователя @slatynina

