Банк ВТБ продолжает сотрудничество с Банком торговли и развития Монголии
15.02.2018
Фото ВТБ
Банк ВТБ открыл кредитную линию Банку торговли и развития Монголии (Trade and Development Bank of Mongolia) со страховым покрытием российского экспортного кредитного агентства АО «ЭКСАР» (входит в группу РЭЦ) на сумму $70 млн. Кредитная линия предоставляется сроком до 3 лет для финансирования поставок российских нефтепродуктов на монгольский рынок.
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Для ВТБ развитие продуктов экспортного финансирования совместно с агентством
«ЭКСАР» является важным направлением бизнеса, которое обеспечивает продвижение
интересов российских экспортеров и служит проверенным механизмом защиты от
рисков, - отметил Виталий Бузоверя, руководитель кредитного департамента,
старший вице-президент банка ВТБ. - Рассчитываем, что наша новая сделка с
крупнейшим финансовым институтом Монголии будет способствовать дальнейшему
продвижению бизнеса группы ВТБ в этой стране.
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