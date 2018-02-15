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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Банк ВТБ продолжает сотрудничество с Банком торговли и развития Монголии

15.02.2018
Фото ВТБФото ВТБ Банк ВТБ открыл кредитную линию Банку торговли и развития Монголии (Trade and Development Bank of Mongolia) со страховым покрытием российского экспортного кредитного агентства АО «ЭКСАР» (входит в группу РЭЦ) на сумму $70 млн. Кредитная линия предоставляется сроком до 3 лет для финансирования поставок российских нефтепродуктов на монгольский рынок.

- Для ВТБ развитие продуктов экспортного финансирования совместно с агентством «ЭКСАР» является важным направлением бизнеса, которое обеспечивает продвижение интересов российских экспортеров и служит проверенным механизмом защиты от рисков, - отметил Виталий Бузоверя, руководитель кредитного департамента, старший вице-президент банка ВТБ. - Рассчитываем, что наша новая сделка с крупнейшим финансовым институтом Монголии будет способствовать дальнейшему продвижению бизнеса группы ВТБ в этой стране.

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