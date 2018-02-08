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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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В 2017 году иркутские клиенты ВТБ заключили свыше 6 тысяч внешнеторговых контрактов

08.02.2018
Фото ВТБФото ВТБ По итогам 2017 года объем внешнеэкономических сделок корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске составил 6,5 млрд рублей (свыше 6 тысяч экспортно-импортных операций). Наиболее динамичный рост показателей зафиксирован в 4-м квартале прошедшего года: увеличение произошло на 2 млрд рублей (более 2 тысяч операций).
Количество паспортов сделок - крупных внешнеторговых контрактов на сумму, равную или превышающую 50 000 долларов США, в 2017 году выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом. Абсолютными лидерами по количеству паспортов сделок – 52% от общего количества – являются партнеры корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске из Китайской Народной Республики. Далее с большим отрывом следуют компании из Индии и Монголии. Среди европейских партнеров иркутского бизнеса преобладают предприятия из Германии, Великобритании и Белоруссии.

— ВТБ активно работает в области обслуживания внешнеэкономической деятельности и подтверждает высокие компетенции в этой сфере, — говорит Александра Макарова, руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Иркутской области. — У представителей бизнеса есть постоянная возможность получать оперативные экспертные консультации специалистов ВТБ по вопросам, связанным с валютным контролем, изменением законодательства. Данные консультации помогают правильно оформить документы и контракты, таким образом минимизировав предпринимательские риски.

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