В 2017 году иркутские клиенты ВТБ заключили свыше 6 тысяч внешнеторговых контрактов

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По итогам 2017 года объем внешнеэкономических сделок корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске составил 6,5 млрд рублей (свыше 6 тысяч экспортно-импортных операций). Наиболее динамичный рост показателей зафиксирован в 4-м квартале прошедшего года: увеличение произошло на 2 млрд рублей (более 2 тысяч операций).

Количество паспортов сделок - крупных внешнеторговых контрактов на сумму, равную или превышающую 50 000 долларов США, в 2017 году выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом. Абсолютными лидерами по количеству паспортов сделок – 52% от общего количества – являются партнеры корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске из Китайской Народной Республики. Далее с большим отрывом следуют компании из Индии и Монголии. Среди европейских партнеров иркутского бизнеса преобладают предприятия из Германии, Великобритании и Белоруссии.



— ВТБ активно работает в области обслуживания внешнеэкономической деятельности и подтверждает высокие компетенции в этой сфере, — говорит Александра Макарова, руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Иркутской области. — У представителей бизнеса есть постоянная возможность получать оперативные экспертные консультации специалистов ВТБ по вопросам, связанным с валютным контролем, изменением законодательства. Данные консультации помогают правильно оформить документы и контракты, таким образом минимизировав предпринимательские риски.