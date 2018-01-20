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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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Иркутск вошел в пятерку лидеров ВТБ по объему новогодних расходов

19.01.2018
Фото: copter38Фото: copter38 Объем трат клиентов ВТБ на территории России в ходе новогодних праздников составил почти 15 млрд. рублей, за два года увеличившись на 22%, что связано и с ростом безналичных платежей.
Регионами-лидерами по данному показателю стали Москва (свыше 5 млрд. рублей), Санкт-Петербург (1,6 млрд). Иркутск попал на третье место. Столица Приангарья входит в тройку городов, где показатель новогодних трат составляет порядка 400 млн. рублей. Такую же сумму израсходовали клиенты ВТБ из Екатеринбурга и Новосибирска.

Число клиентов ВТБ, совершавших транзакции в российских городах, составило 3,1 млн человек, увеличившись по сравнению с новогодними каникулами 2017 г. на 10%, а по сравнению с 2016 г. – на 24%. Общее число транзакций выросло до 17,6 млн, что на 13% выше результата прошлого года и на 41% – 2016 г.

Объем трат на бронирование отелей вырос до 278 млн рублей, увеличившись за два года на 28%, бронирование авиабилетов – до 500 млн рублей (+3% за два года), а в категории «бары и рестораны» – до 1,6 млрд рублей (+66%)

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