Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Ср, ночь
-4
-6
Ср, утро
-6
-8
Ср, день
-4
-6
Ср, вечер
-10
-12
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

Эксперты ВТБ прокомментировали изменения в валютном законодательстве РФ

18.12.2017
Банк ВТБ провел семинар для клиентов на тему «Изменения в валютном законодательстве» в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие эксперты управления валютного контроля и банковского сопровождения головной организации банка, а также представители ведущих региональных предприятий и компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Комментируя инструкцию Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и операции при осуществлении валютных операций» представители ВТБ рассказали клиентам о предстоящих изменениях в валютном законодательстве, которые вступят в силу в 2018 году. В ходе семинара клиенты банка узнали о новых условиях осуществления валютных операций, системе учета контрактов и кредитных договоров, особенностях операций по списанию средств в валюте и рублях, а также о требованиях банковского контроля по контрактам.

Банк ВТБ в Иркутской области осуществляет поддержку предприятий и компаний экспортной-импортной направленности. По итогам 11 месяцев 2017 года отмечает увеличение активности региональных компаний в сфере внешнеэкономической деятельности. За этот период по поручениям клиентов банком проведены более 5,5 тысяч операций общим объемом 5,8 млрд рублей. В топ стран-лидеров в проведении экспортно-импортных операций вошли Китай Монголия и Южная Корея.

Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области Александра Макарова отметила: «Мы регулярно организуем такие мероприятия и видим, что своевременная информация из первых уст позволяет нашим партнерам поддерживать высокое качество при проведении валютных операций. Для наших партнеров важно получить ответы на вопросы, информацию о требованиях законодательства, обменяться опытом на примере кейсов из практики. В штате ВТБ в Иркутске также есть специалисты по валютному контролю, которые могут оперативно проконсультировать по всем возникающим вопросам».

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

Итоги всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» подвели на ВСЖД
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU