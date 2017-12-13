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В Иркутске ВТБ увеличил количество платежей в юанях в 2,6 раза

22.11.2017
Фото предоставлено банком ВТБФото предоставлено банком ВТБ Банк ВТБ в Иркутске за 9 месяцев работы провел по внешнеторговым контрактам более 300 платежей в юанях общим объемом 40 млн юаней, что в 2,6 раз больше аналогичного периода прошлого года. При этом в третьем квартале было проведено более 140 платежей на 19 млн юаней.
Самые востребованные транзакции в национальной китайской валюте были у иркутских предприятий сферы торговли (импорт овощей и фруктов, автозапчасти), лесопереработки (экспорт леса), пищевой отрасли (экспорт растительного масла и его субпродуктов), фармацевтики (импорт лекарственных препаратов и медоборудования).

- С каждым годом российско-китайские внешнеторговые связи переходят на новый уровень развития, что в свою очередь стимулирует интерес бизнеса к продуктам ВЭД. Бесспорным преимуществом банка ВТБ в Иркутске является наличие непосредственно в региональном офисе сотрудников, которые помогут проконсультировать по самому широкому спектру вопросов валютного контроля, - говорит руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

Для справки:

Группу ВТБ в Иркутской области представляют более 40 точек продаж, в том числе офисы ВТБ, ВТБ 24 и «Почта Банка», представительства «ВТБ Страхование», «ВТБ Медицинское страхование», «ВТБ Регистратор» и «ВТБ Лизинг». Среди корпоративных клиентов ВТБ в Иркутской области - предприятия всех отраслей экономики и бизнеса, а также муниципальные органы власти.

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