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Предоставлено Gismeteo.Ru

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Кредитный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Сибири - больше 133 млрд рублей

17.11.2017
Фото предоставлено банком ВТБФото предоставлено банком ВТБ Общий кредитный портфель корпоративного банка ВТБ в Сибири по итогам работы за 9 месяцев в 2017 году превысил 133 млрд рублей, увеличившись с начала года на 18%. Акцент на работу с предприятиями среднего бизнеса позволил значительно увеличить портфель в сегменте компаний и организаций с годовым объемом выручки от 300 млн до 10 млрд рублей: прирост составил 49% или 25 млрд рублей. Кредитный портфель среднего бизнеса нарастили все без исключения отделения банка в Сибири. Самый активный рост продемонстрировали подразделения ВТБ в Кемерове (+128%), Красноярске (+74) и Чите (+74%).
В экономику Сибири за 9 месяцев 2017 года ВТБ предоставил порядка 118 млрд рублей. Из этой суммы 17,4% выдач приходится на Красноярск, 16,6% на Новосибирск, 16% на Кемерово и 12,7% на Иркутск.

Корпоративный ресурсный портфель банка ВТБ в Сибирском федеральном округе за 9 месяцев превысил 110,5 млрд рублей и увеличился с начала года на 75%. Лидерами стали подразделения банка в Новосибирске (с долей в общем портфеле привлечения 23%), Кемерове (21,7%), Иркутске (20,8%) и Красноярске (13,2%).

ВТБ в Сибири для многих компаний СФО является основным расчетным банком: на 1 октября 2017 года количество расчетных счетов компаний крупного и среднего бизнеса превысило 15 тысяч, увеличившись с начала года на 15%. Около четверти из них составили новые счета.

- Впечатляющие темпы роста кредитного портфеля на 43% и портфеля привлечения в 2,3 раза демонстрируют нашу готовность быть опорным банком для предприятий региона. Мы планируем продолжить усиление позиций ВТВ на рынке корпоративного кредитования области, - прокомментировала руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

Банк ВТБ на территории Сибири представлен базовым филиалом банка ВТБ в Красноярске и региональными операционными офисами в Барнауле, Иркутске, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Томске, Улан-Удэ, Чите. Среди клиентов банка в сибирском регионе - ведущие предприятия машиностроения, металлургической, лесоперерабатывающей, строительной отраслей, торговли, ЖКХ и других сфер экономики.

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