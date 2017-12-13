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1 января 2018 года ВТБ24 присоединится к ВТБ

14.11.2017
На внеочередном общем собрании акционеров ВТБ принято решение о реорганизации банка в форме присоединения к нему ВТБ24. Весь розничный бизнес будет объединен под брендом ВТБ с 1 января 2018 года.

Уже сейчас в обоих банках уже действуют идентичные условия по ипотеке, потребительским кредитам, вкладам, малому бизнесу и т.д.

Клиенты ВТБ и ВТБ24 могут бесплатно переводить средства между банками во всех дистанционных каналах обслуживания. Масштабный проект по унификации сервиса внесения наличных в банкоматах завершен. Единым сайтом объединенного банка станет www.vtb.ru. Он  будет полностью обновлен в ближайшее время.

-  Универсальный банк, созданный в ходе присоединения ВТБ24 к ВТБ позволит сохранить все привычные банковские продукты и сервисы для клиентов-юридических лиц, а также даст возможность работать с лучшими финансовыми решениями,- отметила руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

Клиенты розничного бизнеса Группы ВТБ смогут продолжить обслуживание в привычных офисах (объединенная розничная сеть возрастет до 1300 точек), но уже под единым брендом. Им будут доступны продукты и услуги на прежних условиях, ранее предоставленные в обоих банках. Действующие договоры переоформлять не потребуется.

 


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