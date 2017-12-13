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Объем внешнеторговых операций клиентов ВТБ в Иркутске превысил 4,5 млрд рублей

08.11.2017
Фото ВТБФото ВТБ По итогам работы за 9 месяцев в 2017 года корпоративный филиал ВТБ в Иркутске подтвердил статус одного из ведущих банковских игроков региона по осуществлению внешнеэкономической деятельности. Так, объем внешнеторговых операций клиентов банка превысил 4,5 млрд рублей, в количественном выражении клиенты ВТБ провели за 9 месяцев более 4 тысяч операций. При этом объем внешнеэкономических операций планомерно растет. Так, в третьем квартале по сравнению с предыдущим, рост составил 29%, в количественном выражении – 24%.
Александра Макарова, руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области, отметила: «В структуре операций предприятий Иркутской области, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, преобладают связи со странами Азиатского региона. Лидерство сохраняется за Китаем, на который приходится 74% действующих паспортов сделок преимущественно лесной и деревообрабатывающей отраслей, второе и третье место делят Монголия и Южная Корея. Мы нацелены на работу с экспортоориентированными предприятиями области, поскольку обладаем большим опытом в этом направлении – клиенты ВТБ в Иркутске поддерживают деловые отношения с 50-ю странами мира, - и готовы предлагать современные банковские продукты и сервисы». 

Объем внешнеторговых операций клиентов ВТБ в Иркутске превысил 4,5 млрд рублей. 

Для справки:

Группу ВТБ в Иркутской области представляют более 40 точек продаж, в том числе офисы ВТБ, ВТБ 24 и «Почта Банка», представительства «ВТБ Страхование», «ВТБ Медицинское страхование», «ВТБ Регистратор» и «ВТБ Лизинг». Среди корпоративных клиентов ВТБ в регионе предприятия всех отраслей экономики и бизнеса, а также муниципальные органы власти.

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