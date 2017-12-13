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ВТБ с начала года предоставил предприятиям Приангарья 70 гарантий

30.10.2017
Фото ВТБФото ВТБ ВТБ за 9 месяцев 2017 года предоставил предприятиям Приангарья 70 банковских гарантий общим объемом 1,17 млрд рублей. Объем гарантий вырос на 10% по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ВТБ.
Александра Макарова, руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области   прокомментировала: «Мы поквартально проанализировали спрос корпоративных клиентов на банковские гарантии. 45% от общего количества и 87% от общего объема таких сделок в текущем году пришлось на II квартал. Мы объясняем это тем, что в период с апреля по июнь традиционно проводятся тендеры, стартует сезон дорожно-строительных работ, да и в других отраслях высокая активность по сравнению с началом года».

ВТБ предоставляет юридическим лицам все виды гарантий, предусмотренных действующим законодательством РФ и международной практикой. Наибольшим интересом у предприятий Приангарья пользуются гарантии исполнения обязательств по контрактам, а также гарантии возврата возмещенного НДС.

ВТБ с начала года предоставил предприятиям Приангарья 70 гарантий
Для справки:

Группу ВТБ в Иркутской области представляют более 40 точек продаж, в том числе офисы  ВТБ, ВТБ 24 и «Почта Банка», представительства «ВТБ Страхование», «ВТБ Медицинское страхование»,  «ВТБ Регистратор» и «ВТБ Лизинг». Среди корпоративных клиентов ВТБ в регионе предприятия  всех отраслей  экономики и бизнеса, а также муниципальные органы власти.

С более подробной информацией о Группе ВТБ можно ознакомиться на сайте:  www.vtb.ru.

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