Компания ВТБ Страхование приобрела страховую медицинскую компанию в Иркутской области
25.10.2017
Компания ВТБ Страхование завершила сделку по покупке компании «МАСКИ» в Иркутской области, специализирующейся в сегменте обязательного медицинского страхования. По итогам первого полугодия 2017 года доля «МАСКИ» на рынке обязательного медицинского страхования составила 10,6%. По численности застрахованных лиц компания занимает 3-е место в регионе, клиентская база насчитывает порядка 270 тыс. застрахованных лиц.
«МАСКИ» работает на страховом рынке 25 лет, поэтому вместе с компанией мы приобрели не только широкую клиентскую базу, но и большой опыт работы в сегменте обязательного медицинского страхования. Данная сделка реализована в рамках стратегии развития нашей страховой группы, - прокомментировал генеральный директор ВТБ Страхование Геннадий Гальперин. - В ближайшее время начнется процесс реорганизации, после чего «МАСКИ» будет присоединена к компании ВТБ Медицинское страхование».
Полисы обязательного медицинского страхования, ранее выданные компанией «МАСКИ», менять не потребуется, они продолжат действовать на всей территории Российской Федерации.
Полисы обязательного медицинского страхования, ранее выданные компанией «МАСКИ», менять не потребуется, они продолжат действовать на всей территории Российской Федерации.