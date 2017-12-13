Компания ВТБ Страхование приобрела страховую медицинскую компанию в Иркутской области

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Компания ВТБ Страхование завершила сделку по покупке компании «МАСКИ» в Иркутской области, специализирующейся в сегменте обязательного медицинского страхования. По итогам первого полугодия 2017 года доля «МАСКИ» на рынке обязательного медицинского страхования составила 10,6%. По численности застрахованных лиц компания занимает 3-е место в регионе, клиентская база насчитывает порядка 270 тыс. застрахованных лиц.

«МАСКИ» работает на страховом рынке 25 лет, поэтому вместе с компанией мы приобрели не только широкую клиентскую базу, но и большой опыт работы в сегменте обязательного медицинского страхования. Данная сделка реализована в рамках стратегии развития нашей страховой группы, - прокомментировал генеральный директор ВТБ Страхование Геннадий Гальперин. - В ближайшее время начнется процесс реорганизации, после чего «МАСКИ» будет присоединена к компании ВТБ Медицинское страхование».



Полисы обязательного медицинского страхования, ранее выданные компанией «МАСКИ», менять не потребуется, они продолжат действовать на всей территории Российской Федерации.