ВТБ наградил студентов БГУ

Фото ВТБ

ВТБ 20 октября провел очередной мастер-класс в Байкальском государственном университете и подвел итоги конкурса среди студентов. Организатором мероприятия выступила служба по работе с акционерами банка при поддержке инвестиционного департамента ВТБ24 и регионального подразделения ВТБ в Иркутске.

Лекции экспертов группы ВТБ были посвящены темам: «Стратегический менеджмент и корпоративное управление», «Современный банк и банковский бизнес. Оценка привлекательности банка как инвестиционного актива». На предыдущем мастер-классе, состоявшемся в БГУ 22 сентября, ВТБ объявил конкурс среди студентов. В одном из заданий участники в системе интернет-трейдинга торговали акциями российских эмитентов, в том числе банка ВТБ, на виртуальный миллион рублей, зачисленный каждому на демо-счет. Другие конкурсные задания имели творческий характер: нужно было выступить аналитиком и составить личный финансовый план.



Первое место завоевала студентка 4-го курса финансово-экономического факультета БГУ Ирина Петрова, организаторы вручили ей планшет. Вторым по итогам конкурса стал Павел Дашкевич, в качестве награды он получил возможность посетить годовое собрание акционеров банка в 2018 году. Третье место разделили Артем Токарев, Евгения Алдарова и Татьяна Зверева, которым также вручили ценные призы.



«Приятно удивила активность студентов и качество работ. В этом году мы увидели более глубокий анализ, системность мышления и широкое использование банковских продуктов. Надеюсь, что в следующий раз ребятам удастся не только сохранить, но и расширить этот задел,» - прокомментировал Владимир Хоткин, руководитель службы по работе с акционерами ВТБ.



Мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности студентов, ВТБ проводит в ведущих экономических вузах страны с 2013 года. Впервые конкурс среди студентов БГУ ВТБ провел осенью 2016 года.