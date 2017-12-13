ВТБ в Иркутске увеличил кредитный портфель на 43% с начала года

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Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 октября 2017 года достиг 15,89 млрд рублей, увеличившись на 43% с начала текущего года и на 64% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года.

Александра Макарова, руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области, прокомментировала: «Всего за 9 месяцев текущего года крупному и среднему бизнесу Приангарья мы предоставили кредиты общим объемом 15 млрд рублей, в том числе 375 млн рублей выдано аграриям региона по программе Министерства сельского хозяйства РФ. В III квартале мы также начали работу по программе Министерства экономического развития РФ, по которой первое кредитное соглашение заключено с лесоперерабатывающим предприятием. По государственным программам льготного кредитования до конца года мы планируем профинансировать представителей и других отраслей».

Для справки:

Группу ВТБ в Иркутской области представляют более 40 точек продаж, в том числе офисы ВТБ, ВТБ 24 и «Почта Банка», представительства «ВТБ Страхование», «ВТБ Медицинское страхование», «ВТБ Регистратор» и «ВТБ Лизинг». Среди корпоративных клиентов ВТБ в регионе предприятия всех отраслей экономики и бизнеса, а также муниципальные органы власти.