Почти 60% пассивного портфеля ВТБ в Иркутске приходится на нефтяников и недропользователей

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Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 октября 2017 года достиг 22,83 млрд рублей, увеличившись на 132% с начала года с отметки в 9,88 млрд рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.

Как рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова, 58% пассивного портфеля составляют депозиты, овернайты, остатки на расчетных счетах клиентов крупного бизнеса, представляющих нефтедобывающую отрасль, недропользование, а 42% приходятся на средства предприятий среднего бизнеса с годовым оборотом от 300 млн рублей.



По словам Александры Макаровой, спрос на продукты, позволяющие получить дополнительный доход от размещения свободных денег в банке, среди клиентов среднего бизнеса проявляют представители всех отраслей: от пищепрома до туризма. При этом растет количество предприятий, впервые воспользовавшихся такими продуктами в ВТБ.

Для справки:

Группу ВТБ в Иркутской области представляют более 40 точек продаж, в том числе офисы ВТБ, ВТБ 24 и «Почта Банка», представительства «ВТБ Страхование», «ВТБ Медицинское страхование», «ВТБ Регистратор» и «ВТБ Лизинг». Среди корпоративных клиентов ВТБ в регионе предприятия всех отраслей экономики и бизнеса, а также муниципальные органы власти.