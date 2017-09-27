На ВСЖД по итогам месячника «Безопасная железная дорога» снизилось число нарушений

На ВСЖД за время месячника, который проходил на магистрали с 20 августа по 20 сентября, количество случаев травматизма на объектах транспорта значительно снизилось и составило 4 таких факта.

Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в аналогичном периоде прошлого года было зафиксировано 19 случаев.



«Во время месячника «Безопасная железная дорога» работники ВСЖД вместе с транспортной полицией провели рейды в местах несанкционированного перехода путей, организовали просветительскую работу в детских образовательных учебных заведениях Иркутской области и Республики Бурятия, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Серия «Уроков безопасности» для ребят прошла в оздоровительных учреждениях и на Детской железной дороге.



Всего за 8 месяцев 2017 года было зафиксировано 57 случаев травматизма, за 8 месяцев 2016 года – 77.



Руководство ВСЖД благодарит педагогов, родителей, общественные организации за помощь и поддержку при проведении акций, направленных на сохранение жизни и здоровья детей и взрослых.