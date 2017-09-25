ВТБ в Иркутске объявил конкурс для студентов Байкальского госуниверситета

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В пятницу, 22 сентября, ВТБ в Иркутске провел очередной мастер-класс для студентов Байкальского государственного университета, в ходе которого был объявлен конкурс среди студентов.

Как сообщила сегодня, 25 сентября, пресс-служба банка в Иркутске, студентам нужно будет выполнить три задания на финансовую грамотность, итоги конкурса подведут 20 октября.



«В одном из заданий участники в системе интернет-трейдинга будут торговать акциями российских эмитентов, в том числе банка ВТБ, на виртуальный миллион рублей, зачисленный каждому на демо-счет, — отметил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин. — Другие конкурсные задания имеют творческий характер: нужно выступить аналитиком и составить личный финансовый план. Уверен, мы вновь получим интересные работы, которые подтвердят высокий уровень не только теоретических знаний, но и практических навыков будущих финансистов, обучающихся в БГУ».



Лекции экспертов группы ВТБ были посвящены темам «Личное

финансовое планирование и управление накоплениями», «Основы фондового рынка. Торговля ценными бумагами», «Фундаментальный анализ. Справедливая стоимость акций».



Мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности студентов, ВТБ проводит в ведущих экономических вузах страны с 2013 года. Впервые конкурс среди студентов БГУ ВТБ провел осенью 2016 года. Тогда первое и второе место разделили Артем Токарев и Юлия Мосичева. Артему вручили ценный приз. Юлия получила возможность посетить годовое общее собрание акционеров банка ВТБ в апреле 2017 года.



Организатором мероприятия выступает служба по работе с акционерами банка при поддержке инвестиционного департамента ВТБ24 и регионального подразделения ВТБ в Иркутске.