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ВТБ провел посвященный развитию и успехам банка семинар в Иркутске

22.09.2017
Автор фото Александр ЗыковАвтор фото Александр Зыков Представители ВТБ провели 22 сентября в Иркутске семинар для акционеров, клиентов и частных инвесторов, где рассказали о реализации стратегии группы ВТБ и ее финансовых показателях, о программе льгот и привилегий для акционеров, а также о системе электронного голосования и дивидендной политике.
Как сообщает пресс-служба регионального подразделения ВТБ, банк ежегодно проводит мероприятия с привлечением акционеров и инвесторами в различных форматах в более чем 20 регионах страны.

«Группа ВТБ – вторая крупнейшая организация России по активам и средствам клиентов, - рассказал на семинаре руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин. – По Международным стандартам финансовой отчетности за семь месяцев 2017 года группа ВТБ показала чистую прибыль в 67 млрд 700 млн рублей, что в четыре раза больше показателей прошлого года. К концу года группа планирует заработать около 100 млрд рублей».

Также участникам семинара рассказали, что объединение банков ВТБ и ВТБ24 намечено на начало 2018 года. Переход на платформу единого банка позволит повысить эффективность деятельности и снизить административные расходы.

В настоящее время в Иркутской области проживает 1 тыс. 163 миноритарных акционера ВТБ, по их количеству Приангарье является для группы ВТБ одним из ключевых регионов России за Уралом. Кроме того, в мае 2017 года индивидуальный предприниматель из Иркутска Елена Шафранская вошла в состав Консультационного совета акционеров ВТБ.
Автор  фото Александр Зыков

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