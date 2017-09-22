ВТБ провел посвященный развитию и успехам банка семинар в Иркутске

Автор фото Александр Зыков

Представители ВТБ провели 22 сентября в Иркутске семинар для акционеров, клиентов и частных инвесторов, где рассказали о реализации стратегии группы ВТБ и ее финансовых показателях, о программе льгот и привилегий для акционеров, а также о системе электронного голосования и дивидендной политике.

Как сообщает пресс-служба регионального подразделения ВТБ, банк ежегодно проводит мероприятия с привлечением акционеров и инвесторами в различных форматах в более чем 20 регионах страны.



«Группа ВТБ – вторая крупнейшая организация России по активам и средствам клиентов, - рассказал на семинаре руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин. – По Международным стандартам финансовой отчетности за семь месяцев 2017 года группа ВТБ показала чистую прибыль в 67 млрд 700 млн рублей, что в четыре раза больше показателей прошлого года. К концу года группа планирует заработать около 100 млрд рублей».



Также участникам семинара рассказали, что объединение банков ВТБ и ВТБ24 намечено на начало 2018 года. Переход на платформу единого банка позволит повысить эффективность деятельности и снизить административные расходы.



В настоящее время в Иркутской области проживает 1 тыс. 163 миноритарных акционера ВТБ, по их количеству Приангарье является для группы ВТБ одним из ключевых регионов России за Уралом. Кроме того, в мае 2017 года индивидуальный предприниматель из Иркутска Елена Шафранская вошла в состав Консультационного совета акционеров ВТБ.

Автор фото Александр Зыков

