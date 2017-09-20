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ВТБ в Иркутске объявил о проведении финансового мастер-класса в БГУ

20.09.2017
ВТБ в Иркутске объявил о проведении 22 сентября 2017 года финансового мастер-класса для студентов, обучающихся в Байкальском государственном университете.
Как сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба регионального подразделения ВТБ, мастер-класс будет посвящен темам «Личное финансовое планирование и управление накоплениями», «Основы фондового рынка. Торговля ценными бумагами», «Фундаментальный анализ. Справедливая стоимость акций».

«ВТБ проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности в ведущих экономических вузах страны с 2013 года. Каждый год география мастер-классов меняется. Так, в прошлом году мы провели их в Ростове-на-Дону, Хабаровске, Иркутске и Нижнем Новгороде, в этом году уже состоялись мастер-классы в Красноярске и Ростове-на-Дону, - рассказал руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин. – Байкальский госуниверситет - постоянный участник наших семинаров. Мы видим интерес к лекциям экспертов ВТБ не только со стороны студентов, но и преподавателей. Поэтому мы вновь подготовили для студентов интересные конкурсные задания, итоги которых подведем через месяц и вручим победителям ценные призы».

Организатором мероприятия выступили служба по работе с акционерами банка при поддержке инвестиционного департамента ВТБ24 и регионального подразделения ВТБ в Иркутске.
1 комментарийСкрыть

Иван

Сегодня в 15:02
В прошлом году было прикольно
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