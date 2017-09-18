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ВТБ в Иркутске объявил о семинаре с участием ведущих финансовых аналитиков

18.09.2017
Фото предоставлено ВТБФото предоставлено ВТБ ВТБ в Иркутске объявил о проведении в четверг, 21 сентября, семинара с участием ведущих финансовых аналитиков группы ВТБ, в котором смогут принять участие акционеры, клиенты банка и частные инвесторы.

Как сообщает пресс-служба регионального подразделения ВТБ, представители банка расскажут участникам семинара о ходе реализации стратегии группы ВТБ и ее финансовых показателях, программе льгот и привилегий для акционеров ВТБ при оформлении банковских и финансовых услуг, системе электронного голосования и дивидендной политике группы ВТБ.

«Финансовые аналитики представят обзор актуальных инвестиционных идей и макроэкономический прогноз, - рассказали в пресс-службе. - Эксперты также расскажут о предстоящем объединении банков ВТБ и ВТБ24, планах развития группы ВТБ и ответят на все интересующие вопросы».

Участие в семинаре бесплатное. Зарегистрироваться можно в мобильном приложении «Акционер ВТБ», доступном в AppStore и Google PlayMarket, а также по телефону Службы по работе с акционерами 8 (495) 258-4947 или по электронной почте  Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script .

Семинар пройдет в конференц-зале гостиницы «Courtyard Marriott Irkutsk» в Иркутске. Начало мероприятия запланировано на 17.00.

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