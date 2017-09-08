ВТБ выпустила более 94 тыс. карт платежной системы «Мир» в Иркутской области

Группа ВТБ с момента старта эмиссии выпустила 2 млн карт на базе Национальной платежной системы «Мир», из которых более 94 тыс. карт приходится на Иркутскую область.

Как сообщила пресс-служба банка, основную часть из них составляют зарплатные карты, спрос на которые обеспечивается бюджетными организациями.



«Пятерка лидеров по выпуску карт МИР в Сибирском федеральном округе выглядит так: лидер - Иркутская область – более 94 тысячи карт, затем идут совокупно Алтайский край и Республика Алтай – более 50 тысяч карт, Кемеровская область – более 48 тысяч карт, Новосибирская область – более 36 тысяч карт и Омская область – более 34 тысяч карт», — отметили в пресс-службе.



Эмиссию карт «Мир» осуществляют все банки Группы: розничный бизнес банка ВТБ, ВТБ24 и «Почта Банк». В ТОП-5 регионов по количеству выпущенных национальных карт входят Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Иркутская область, Ростовская область, Кемеровская область.



Владельцам карты «Мир», эмитированных Группой ВТБ, доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети Группы ВТБ без комиссии, пополнение карты наличными, оплата товаров, работ, услуг — ЖКХ, телефония, транспорт и так далее, в том числе бесконтактно, а также совершение операций в интернете. Кроме того, клиенты могут использовать карту «Мир» для получения зарплаты, пенсии, иных социальных выплат.



На сегодняшний день вся банкоматная сеть и POS-терминалы Группы ВТБ принимают карты «Мир». Технологическую поддержку, в том числе, сертификацию оборудования и проектную работу в платежной системе, осуществляет процессинговая компания «МультиКарта». Условия обслуживания по картам на базе Национальной платежной системы и по картам других платежных систем идентичны на территории РФ.



К выпуску национальных карт розничный бизнес ВТБ и ВТБ24 приступили в четвертом квартале 2016 года. Первый тираж карт был предназначен для обеспечения выплат денежного довольствия военнослужащим осеннего призыва. Позднее банки начали эмиссию национальных карт для представителей бюджетного сектора, а также для открытого рынка. С 1 июля 2017 года на платежную систему «Мир» переведена вся эмиссия «Социальной карты москвича».



«Почта Банк» начал эмитировать карты «Мир» в апреле 2017 г. В настоящее время клиенты «Почта Банка» могут оформить сберегательный счет с выдачей дебетовой карты российской платежной системы и ежемесячным начислением до 7% годовых на остаток по счету.