Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Пт, ночь
8
10
Пт, утро
10
12
Пт, день
21
23
Пт, вечер
14
16
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

ВТБ выпустила более 94 тыс. карт платежной системы «Мир» в Иркутской области

08.09.2017
Группа ВТБ с момента старта эмиссии выпустила 2 млн карт на базе Национальной платежной системы «Мир», из которых более 94 тыс. карт приходится на Иркутскую область.
Как сообщила пресс-служба банка, основную часть из них составляют зарплатные карты, спрос на которые обеспечивается бюджетными организациями.

«Пятерка лидеров по выпуску карт МИР в Сибирском федеральном округе выглядит так: лидер - Иркутская область – более 94 тысячи карт, затем идут совокупно Алтайский край и Республика Алтай – более 50 тысяч карт, Кемеровская область – более 48 тысяч карт, Новосибирская область – более 36 тысяч карт и Омская область – более 34 тысяч карт», — отметили в пресс-службе.

Эмиссию карт «Мир» осуществляют все банки Группы: розничный бизнес банка ВТБ, ВТБ24 и «Почта Банк». В ТОП-5 регионов по количеству выпущенных национальных карт входят Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Иркутская область, Ростовская область, Кемеровская область.

Владельцам карты «Мир», эмитированных Группой ВТБ, доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети Группы ВТБ без комиссии, пополнение карты наличными, оплата товаров, работ, услуг — ЖКХ, телефония, транспорт и так далее, в том числе бесконтактно, а также совершение операций в интернете. Кроме того, клиенты могут использовать карту «Мир» для получения зарплаты, пенсии, иных социальных выплат.

На сегодняшний день вся банкоматная сеть и POS-терминалы Группы ВТБ принимают карты «Мир». Технологическую поддержку, в том числе, сертификацию оборудования и проектную работу в платежной системе, осуществляет процессинговая компания «МультиКарта». Условия обслуживания по картам на базе Национальной платежной системы и по картам других платежных систем идентичны на территории РФ.

К выпуску национальных карт розничный бизнес ВТБ и ВТБ24 приступили в четвертом квартале 2016 года. Первый тираж карт был предназначен для обеспечения выплат денежного довольствия военнослужащим осеннего призыва. Позднее банки начали эмиссию национальных карт для представителей бюджетного сектора, а также для открытого рынка. С 1 июля 2017 года на платежную систему «Мир» переведена вся эмиссия «Социальной карты москвича».

«Почта Банк» начал эмитировать карты «Мир» в апреле 2017 г. В настоящее время клиенты «Почта Банка» могут оформить сберегательный счет с выдачей дебетовой карты российской платежной системы и ежемесячным начислением до 7% годовых на остаток по счету.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

В Иркутске объявлено об изменении схемы движения автобуса №68к на месяц
Администрация Иркутска объявила об изменении схемы движения автобуса №68к, который курсирует между микрорайоном Ершовским и улицей Захарова.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
456
7
8910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU