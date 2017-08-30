ВТБ предоставил предприятиям Сибири 70 млрд рублей за первое полугодие 2017 года Фото ВТБ Банк ВТБ за шесть месяцев 2017 года предоставил предприятиям Сибирского федерального округа порядка 70 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба банка, наиболее активно в отчетном периоде нарастили портфели в этом сегменте подразделения ВТБ в Кемерово, Новосибирске, Улан-Удэ, Томске и Иркутске.



«Кредитный портфель банка ВТБ в Сибири по состоянию на 1 июля 2017 года составил 122 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8%, — рассказали в пресс-службе. — Более 50% в структуре кредитного портфеля занимают кредиты предприятий среднего регионального бизнеса с годовым объемом выручки от 300 млн до 10 млрд рублей. Так, кредитный портфель таких предприятий по итогам 1 полугодия 2017 года увеличился на 26% и достиг 65 млрд рублей».



Ресурсный портфель банка ВТБ в СФО в отчетном периоде вырос на 40% и превысил отметку 88 млрд рублей. При этом доля привлеченных средств в сегменте среднего бизнеса в совокупном объеме ресурсного портфеля составляет 44%. Лидерами привлечения в Сибири стали подразделения банка в Красноярске, Кемерово, Новосибирске и Иркутске, прирост в точках продаж которых составил 36%, 80%, 22% и 50% соответственно.



Количество расчетных счетов клиентов юридических лиц среднего и крупного бизнеса в банке постоянно растет, и на 1 июля 2017 года оно достигло более 14,5 тыс., увеличившись с начала года на 10%. По сравнению с аналогичной датой прошлого года прирост составил 25%.



Банк ВТБ на территории СФО представлен базовым филиалом банка ВТБ в Красноярске и региональными операционными офисами в Барнауле, Иркутске, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Томске, Улан-Удэ, Чите. Среди клиентов банка в регионе - крупнейшие предприятия машиностроения, космической и атомной промышленности, металлургической, лесоперерабатывающей, строительной отраслей, торговли, ЖКХ. На предыдущую страницу