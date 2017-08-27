Группа ВТБ объявила о снижении ставки по ипотеке до 9,5% ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ объявили о снижении с 17 августа 2017 года ставок по ипотеке. Как сообщила сегодня, 17 августа, пресс-служба банка, кредит на покупку готового жилья теперь можно оформить по ставке 9,5-10%, новостройки – 9,7-10%.



«В рамках стандартных программ на приобретение жилья или рефинансирование кредита в другом банке ставка снижена на один процентный пункт и установлена на уровне 10% годовых при условии комплексного страхования, — отметили в пресс-службе. — При приобретении готового жилья в рамках программы «Больше метров - меньше ставка» ставка по ипотечному кредиту составляет 9,5% годовых. В рамках совместных программ с партнерами банков ставка по кредиту на новостройки составляет от 6,5% годовых».



Зарплатные клиенты ВТБ24 и ВТБ могут воспользоваться программой рефинансирования своего ипотечного кредита в другом банке по ставке 9,7% годовых. Минимальный размер первоначального взноса по ипотеке в обоих банках составляет от 10% от стоимости объекта недвижимости.



Предложение актуально во всех регионах присутствия ВТБ24 и розничного бизнеса банка ВТБ. В рамках стандартных программ к базовой процентной ставке могут быть применены действующие в банках дисконты, например, скидка для зарплатных клиентов, специальные условия в рамках совместных программ с ключевыми партнерами и другие предложения двух банков.



По состоянию на 1 августа 2017 года портфель ипотечных кредитов группы ВТБ достиг 1,05 трлн рублей. За семь месяцев этого года ВТБ и ВТБ24 выдали 100 тыс. ипотечных кредитов на 211 млрд рублей, что на 22% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Доля Группы ВТБ в выдаче кредитов выросла до 23%. На предыдущую страницу