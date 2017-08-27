Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске вырос на 53% в 2017 году

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Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 июля 2017 года достиг 14,79 млрд рублей, что на 53% больше по сравнению с данными на начало текущего года.

Как сообщила сегодня, 8 августа, пресс-служба банка в Иркутске, общий объем привлеченных средств юридических лиц за последние три года вырос в три раза.



«ВТБ как банк с госучастием является надежным партнером для бизнеса, и это одна из главных причин, по которой мы наблюдаем уверенный рост пассивного портфеля клиентов», - отметила руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова.



Группу ВТБ в Иркутской области представляют более 40 точек продаж, в том числе офисы ВТБ, ВТБ 24 и «Почта Банка», представительства «ВТБ Страхование», «ВТБ Медицинское страхование», «ВТБ Регистратор» и «ВТБ Лизинг». Среди корпоративных клиентов ВТБ в регионе предприятия всех отраслей экономики и бизнеса, а также муниципальные органы власти.