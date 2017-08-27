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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВТБ присоединился к льготной программе кредитования Минэкономразвития РФ

07.08.2017
Банк ВТБ предложил предприятиям малого и среднего бизнеса воспользоваться новой программой льготного кредитования «Программой 674», которая утверждена постановлением правительства РФ № 674 от 03.06.2017.
Как сообщила сегодня, 7 августа, пресс-служба банка, обязательным условием для заемщиков является работа в приоритетных отраслях, таких как АПК, обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм и высокотехнологичные проекты.

«Данная программа является отличным инструментом для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса и развития их потенциала и конкурентоспособности на рынке, — отметил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. — В настоящее время банком уже реализовано несколько пилотных сделок, объем выданных средств составил порядка 2 млрд рублей».

«Программа 674» является дополнительным механизмом к «Программе 6,5» Корпорации МСП и ориентирована преимущественно на реализацию инвестиционных проектов, создание или приобретение основных средств, включая строительство, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе проведение инженерных изысканий, подготовку проектной документации.

Льготная ставка устанавливается не выше 9,6% для субъектов среднего предпринимательства и 10,6% для субъектов малого предпринимательства. Доступные суммы кредитной сделки - от 5 млн до 1 млрд рублей сроком до 5 лет.

Как сообщал «МК Байкал», кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 июля 2017 года достиг 14,53 млн рублей, увеличившись на 32% с начала текущего года и на 68% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года.

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