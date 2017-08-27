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Предоставлено Gismeteo.Ru

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Кредитный портфель ВТБ в Иркутске вырос на 32% в 2017 году

03.08.2017
Фото ВТБФото ВТБ Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 июля 2017 года достиг 14,53 млрд рублей, увеличившись на 32% с начала текущего года и на 68% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года.
Как сообщила сегодня, 2 августа, пресс-служба банка в Иркутске, всего в первом полугодии текущего года ВТБ предоставил кредиты крупному и среднему бизнесу Приангарья на 9,17 млрд рублей, из них более половины направлено на поддержку предприятий торговли.

«Активно пользуются финансированием банка также представители золотодобывающей, дорожно-строительной, транспортной отраслей, аграрии, — рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. — ВТБ является уполномоченным банком по нескольким государственным программам льготного кредитования, процентные ставки по которым значительно ниже среднерыночных для бизнеса, и интерес к этим программам растет».

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