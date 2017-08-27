ВСЖД выплатила более 5,2 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ в 2017 году

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Структурные подразделения РЖД, а также дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, с января по июнь 2017 года перечислили в консолидированный бюджет РФ свыше 5,2 млрд рублей.

Как сообщила сегодня, 1 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, среди отчислений налог на прибыль – более 1 млрд рублей, налог на имущество – порядка 2 млрд, налог на доходы физических лиц – более 2 млрд, прочие налоги – около 43 млн рублей.

«Основная часть платежей направлена в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области. В казну региона поступило около 3,7 млрд рублей, что на 898 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года, — отметили в пресс-службе. — По отдельным субъектам федерации налоговые выплаты составили: в бюджет Республики Бурятия перечислено более 1,5 млрд рублей, в бюджет Забайкальского края – более 67 млн, в бюджет Республики Саха (Якутия) – свыше 3,4 млн рублей».