ВТБ предоставил золотодобывающей компании «Друза» кредит 800 млн рублей
27.07.2017
ВТБ предоставил группе компаний «Друза», одному из крупнейших золотодобывающих предприятий Иркутской области, финансирование на сумму 800 млн рублей.
Как сообщила сегодня, 27 июля, пресс-служба банка в Иркутске, заемные средства предназначены на инвестиционные цели, а также обеспечение текущей деятельности.
«Для ВТБ развитие партнерских отношений с предприятиями-недропользователями является одним из ключевых направлений, — подчеркнула руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. — С группой компаний «Друза» мы сотрудничаем не только по кредитным продуктам, предоставляем клиенту широкий спектр финансовых услуг: «Друза» входит в тройку крупнейших компаний по объемам золотодобычи на территории Приангарья, и ВТБ планирует активно работать с предприятиями группы по закупке золота».
«Для ВТБ развитие партнерских отношений с предприятиями-недропользователями является одним из ключевых направлений, — подчеркнула руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. — С группой компаний «Друза» мы сотрудничаем не только по кредитным продуктам, предоставляем клиенту широкий спектр финансовых услуг: «Друза» входит в тройку крупнейших компаний по объемам золотодобычи на территории Приангарья, и ВТБ планирует активно работать с предприятиями группы по закупке золота».