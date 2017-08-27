ВТБ предоставил золотодобывающей компании «Друза» кредит 800 млн рублей Фото: ВТБ ВТБ предоставил группе компаний «Друза», одному из крупнейших золотодобывающих предприятий Иркутской области, финансирование на сумму 800 млн рублей. Как сообщила сегодня, 27 июля, пресс-служба банка в Иркутске, заемные средства предназначены на инвестиционные цели, а также обеспечение текущей деятельности.



«Для ВТБ развитие партнерских отношений с предприятиями-недропользователями является одним из ключевых направлений, — подчеркнула руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. — С группой компаний «Друза» мы сотрудничаем не только по кредитным продуктам, предоставляем клиенту широкий спектр финансовых услуг: «Друза» входит в тройку крупнейших компаний по объемам золотодобычи на территории Приангарья, и ВТБ планирует активно работать с предприятиями группы по закупке золота». На предыдущую страницу