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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВТБ в Иркутске увеличил объем гарантий бизнесу Приангарья на 80%

25.07.2017
Фото ВТБФото ВТБ ВТБ в первом полугодии 2017 года предоставил предприятиям Приангарья 56 банковских гарантий общим объемом 1,1 млрд рублей, что на 80% больше по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года.
Как сообщила сегодня, 25 июля, пресс-служба банка в Иркутске, всего с начала года с корпоративными клиентами заключено несколько генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий общим объемом более 1,5 млрд рублей.

«Такое соглашение – удобный инструмент для юридических лиц, пользующихся документарными услугами в банке на постоянной основе, — отметила руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. — Документ позволяет оформлять гарантии по ускоренной и упрощенной процедуре, и это преимущество оценили предприятия, занимающиеся регулярными поставками техники и оборудования для госучреждений. Интерес к генеральным соглашениям о выдаче гарантий также проявили представители дорожно-строительной отрасли и недропользователи».

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