ВСЖД перечислила в бюджет Приангарья 3,3 млрд рублей с начала 2017 года

Структурные подразделения ОАО "РЖД" и дочерние общества ВСЖД перечислили за пять месяцев 2017 года в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области 3,3 млрд рублей, что на 810 млн больше чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено свыше 4,6 млрд рублей.«Из них налог на прибыль составил более 928 млн рублей, налог на имущество порядка 2 млрд рублей, налог на доходы физических лиц более 1,7 млрд рублей, прочие налоги около 43 млн рублей», - сообщает служба корпоративных коммуникаций.По отдельным субъектам федерации налоговые выплаты составили: в бюджет Республики Бурятия перечислено более 1,3 млрд рублей, в бюджет Забайкальского края более 56,5 млн рублей, в бюджет Республики Саха (Якутия) свыше 2,8 млн рублей.