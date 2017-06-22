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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВСЖД перечислила в бюджет Приангарья 3,3 млрд рублей с начала 2017 года

22.06.2017
Структурные подразделения ОАО "РЖД" и дочерние общества ВСЖД перечислили за пять месяцев 2017 года в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области 3,3 млрд рублей, что на 810 млн больше чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено свыше 4,6 млрд рублей.

«Из них налог на прибыль составил более 928 млн рублей, налог на имущество порядка 2 млрд рублей, налог на доходы физических лиц более 1,7 млрд рублей, прочие налоги около 43 млн рублей», - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

По отдельным субъектам федерации налоговые выплаты составили: в бюджет Республики Бурятия перечислено более 1,3 млрд рублей, в бюджет Забайкальского края более 56,5 млн рублей, в бюджет Республики Саха (Якутия) свыше 2,8 млн рублей.

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