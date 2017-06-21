Ивано-Матренинская детская больница намерена приобрести оборудование на средства ВТБ Фото предоставлено ВТБ Ивано-Матренинская детская клиническая больница намерена приобрести портативный электрокардиограф, оптические системы для хирургов и стоматологическую установку на общую сумму 1,5 млн рублей, которые ей пожертвовал банк ВТБ. Как сообщает пресс-служба банка, благотворительная помощь была оказана больнице по программе банка «Мир без слез», которая предполагает традиционное проведение детского праздника с участием персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» и композитора Владимира Щукина — давних друзей программы «Мир без слез».



«В программе «Мир без слез» Иркутск ранее участвовал дважды. В 2010 году Дому ребенка №2 банк перечислил 500 тыс рублей на приобретение медицинских препаратов, реабилитационного оборудования и мягкого инвентаря, - рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. - В 2014 году ВТБ направил 1,5 млн на приобретение инструментов для эндоскопических операций для операционного отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы. И вот, спустя три года, вновь адресная помощь оказана данному учреждению здравоохранения. Уверена, что это послужит развитию высокотехнологичной медицинской помощи, которую оказывают врачи».



Во время праздника в больнице перед детьми выступили Хрюша, Степашка и Каркуша и каждый ребенок получил подарок от своих любимых героев.



Ивано-Матренинская больница ежегодно проводит около 22 тысяч исследований сердечно-сосудистой системы, в том числе электрокардиографию, стресс-электрокардиографию, ЭКГ. В 2016 году хирурги ИМДКБ провели около 13 000 операций, из них 10% - это оперативные вмешательства с применением высоких медицинских технологий, в том числе оптических систем для хирургов.



Приобретенная ВТБ стоматологическая установка необходима в отделении челюстно-лицевой хирургии для оказания неотложной и плановой специализированной помощи детям, поскольку число таких пациентов достигает более 1 тыс 300 человек в год.



Плановую и экстренную медицинскую помощь в Ивано-Матренинской детской клинической больнице ежегодно получают около 23 тысяч детей со всей Иркутской области.



Программа «Мир без слез» банка ВТБ существует 14 лет. За это время была оказана помощь более чем 100 детским больницам в 52 регионах РФ от Санкт-Петербурга до Камчатского края. Общий объем благотворительной помощи банка ВТБ составил порядка 300 миллионов рублей. Программа носит исключительно адресный характер. Участвующие в программе больницы сами выбирают, какое оборудование, лекарства и расходные материалы им необходимо приобрести. На предыдущую страницу