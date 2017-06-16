ВТБ в Иркутске заявил об увеличении платежей в юанях в три раза с начала 2017 года

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ВТБ в Иркутске заявил об увеличении в три раза количества транзакций в китайской валюте по внешнеторговых контрактам клиентов.

Как сообщила сегодня, 16 июня, пресс-служба банка в Иркутске, всего за 5 месяцев 2017 года проведен 141 платеж в юанях общим объемом 17,5 млн юаней.



«Активный рост взаиморасчетов клиентов с китайскими партнерами мы наблюдаем на протяжении последних двух лет, это, прежде всего, обусловлено географическим фактором, спецификой внешней торговли Приангарья, значительная доля которой приходится на КНР, - отметил руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. - ВТБ работает с обширной сетью банков-корреспондентов в материковом Китае, включая свободную экономическую зону Шанхая, и в Гонконге, что позволяет проводить расчеты в национальной валюте напрямую с локальными банками. Эффективность таких платежей клиенты оценили, так как снижаются затраты на конвертацию, сокращается и время прохождения транзакций».