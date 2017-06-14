ВТБ предоставил первый льготный кредит ПАО СХ «Белореченское» по программе Минсельхоза РФ

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Банк ВТБ предоставил первый льготный кредит сроком на один год по ставке до 5% годовых в размере 200 млн рублей ПАО СХ «Белореченское» по программе льготного кредитования министерства сельского хозяйства РФ.

Как сообщила сегодня, 14 июня, пресс-служба банка, программа направлена на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и последующую промышленную переработку сельскохозяйственной продукции.



«Белореченское» - наш давний партнер среди представителей агропромышленного комплекса региона. ВТБ не только кредитует, но и обслуживает внешнеторговую деятельность предприятия, - рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. - Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы оно развивалось, увеличивало объемы реализуемой продукции, как в регионе, так и за его пределами».



По новым условиям программы сумма кредитования по краткосрочным кредитам до одного года не превышает 1 млрд, по долгосрочным, то есть инвестиционным соглашениям сроком от двух лет – не более 8 млрд рублей. Условия вступили в силу с начала 2017 года.