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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВТБ предоставил первый льготный кредит ПАО СХ «Белореченское» по программе Минсельхоза РФ

14.06.2017
Фото предоставлено ВТБФото предоставлено ВТБ Банк ВТБ предоставил первый льготный кредит сроком на один год по ставке до 5% годовых в размере 200 млн рублей ПАО СХ «Белореченское» по программе льготного кредитования министерства сельского хозяйства РФ.
Как сообщила сегодня, 14 июня, пресс-служба банка, программа направлена на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и последующую промышленную переработку сельскохозяйственной продукции.

«Белореченское» - наш давний партнер среди представителей агропромышленного комплекса региона. ВТБ не только кредитует, но и обслуживает внешнеторговую деятельность предприятия, - рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. - Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы оно развивалось, увеличивало объемы реализуемой продукции, как в регионе, так и за его пределами».

По новым условиям программы сумма кредитования по краткосрочным кредитам до одного года не превышает 1 млрд, по долгосрочным, то есть инвестиционным соглашениям сроком от двух лет – не более 8 млрд рублей. Условия вступили в силу с начала 2017 года.

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