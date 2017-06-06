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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВТБ предоставил 1,4 млрд рублей кредитов предприятиям холдинга «Росгеология»

06.06.2017
Фото ВТБФото ВТБ Банк ВТБ предоставил с начала 2017 года предприятиям группы «Росгеология» кредитные средства в размере более 1,4 млрд рублей на пополнение оборотных средств компаний АО «Росгео», АО «Иркутскгеофизика», АО НПЦ «Недра», АО «Южморгеология».
Как сообщает пресс-служба банка ВТБ, средства предоставлены на срок от 1 года до 3 лет для выполнения контрактных обязательств с заказчиками.

«Иркутскгеофизика» - один из наших ключевых клиентов среди недропользователей Приангарья, партнерские отношения нас связывают с 2007 года, - рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. - В текущем году мы предоставили предприятию кредитную линию объемом 150 млн рублей. Уверена, это позволит «Иркутскгеофизике» решить не только первоочередные задачи, но и увеличить объемы геологоразведочных работ в регионе».

Партнерство ВТБ с холдингом «Росгеология» является одной из стратегических целей в развитии взаимоотношений с федеральными органами государственной власти и их подведомственными организациями, подчеркнули в пресс-службе банка.

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