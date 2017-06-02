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В Петербурге при кредитной поддержке ВТБ открылся завод «Фармасинтез-Норд»

02.06.2017
Фото предоставлено ВТБФото предоставлено ВТБ В среду, 31 мая, в Санкт-Петербурге на территории особой экономической зоны «Новоорловская» при кредитной поддержке ВТБ открылся научно-производственный комплекс по производству противоопухолевых препаратов «Фармасинтез-Норд».
Как сообщила пресс-служба банка, финансировал строительство завода в размере 1 млрд 940 млн рублей иркутский офис ВТБ.

«Финансирование ВТБ предоставил по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, — рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. — Для банка это было одно из первых кредитных соглашений по данной программе, которая помогла и помогает воплощаться в жизнь социально значимым проектам в самых разных отраслях экономики».

Научно-производственный комплекс построен в соответствии со стандартами РФ и требованиями Европейской медицинской ассоциации и Американской администрации по контролю качества продуктов и лекарств, с использованием современных технологических решений, применяемых в производстве лекарственных препаратов из высокоактивных фармацевтических субстанций и обеспечивающих высокое качество продукции.

Общий объем инвестиций в проект составил более 40 млн долларов США. На предприятии создано около 150 рабочих мест. В структуре комплекса планируется создание исследовательской лаборатории и учебной базы для студентов профильных петербургских вузов.

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