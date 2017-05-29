Клиенты ВТБ в Сибири стали чаще отдыхать в майские каникулы

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Количество клиентов розничного бизнеса банка ВТБ в Сибирском федеральном округе, отдохнувших за рубежом с 1 по 9 мая 2017 года, выросло на 12% по сравнению с майскими праздниками прошлого года.

Как сообщила сегодня, 29 мая, пресс-служба банка, лидерами списка стран для отдыха в этом году стали Испания, Италия, Таиланд, Чехия и Германия.



«Количество клиентов банка ВТБ из Сибири, выезжающих за рубеж на майские праздники, в этом году превысило показатель прошлого года, вернувшись к уровню 2015-го. Таким образом, по данному показателю отмечается возврат к докризисным значениям, — подчеркнули в пресс-службе. — По сравнению с прошлым годом также выросло и число транзакций – на 20,7%. Общий объем трат туристов составил 3,7 млн рублей.



Наибольший объем операций – 743,3 тыс. рублей был зафиксирован в Италии. Далее со значительным отрывом от лидера следуют Таиланд, Испания, Япония и Чехия. Первая пятерка зарубежных стран по объему совершенных транзакций с 1 по 9 мая выглядит следующим образом: на первом месте Испания. Далее следуют Чехия, Украина, Италия. 5-6 место делят Таиланд и Великобритания. Абсолютным лидером по «среднему чеку» в сумме 40 тыс. рублей в этом году стала Япония.



В этом году во время «весенних каникул» сибирские клиенты ВТБ на 47,2% сократили траты на авиа- и железнодорожные билеты, и, напротив, на 36,7% увеличили объем расходов на аренду автомобилей. На 58% выросли траты в ресторанах и барах и на 25,7% — в супермаркетах. При этом расходы на шопинг клиенты сократили на 29,3%.



При анализе данных текущего года было выявлено, что количество путешественников среди клиентов ВТБ на территории России также увеличилось. Так, с 1 по 9 мая они тратили чаще и больше: объем и число совершенных транзакций увеличились на 13,2% и 28,7% соответственно. Средний чек на одного клиента составил чуть более 3 тыс. рублей.



Клиенты, которые предпочли внутренний туризм в России, в этом году увеличили свои траты практически по всем основным категориям, при этом в наибольшей степени у сибиряков выросли расходы в супермаркетах – на 17,9%.