В состав Консультационного совета акционеров ВТБ вошел миноритарий из Иркутска Фото: ВТБ Банк ВТБ подвел итоги голосования за кандидатов в Консультационный совет акционеров, в новый состав которого вошла миноритарный акционера банка, индивидуальный предприниматель Елена Шафранская из Иркутска. Как сообщила пресс-служба ВТБ, выборы совета проходили с марта по 20 мая 2017 года, в голосовании приняло участие более 600 акционеров, 95% голосов было получено через систему электронного голосования.



«Мы рады объявить об избрании нового состава Консультационного совета акционеров, — отметил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Василий Титов. — Этот действительно уникальный для российского рынка орган успел на практике доказать свою эффективность и полезность, став неотъемлемой частью системы корпоративного управления группы ВТБ. Надеемся, что обновленный состав КСА будет еще больше вовлечен в решение стратегически важных вопросов и задач, стоящих перед группой ВТБ».



Выборы нового состава совета прошли в связи с истечением четырехлетнего срока полномочий предыдущего состава. Выдвинуть свою кандидатуру имел возможность любой акционер банка старше 21 года. Из 52 поступивших заявок экспертным жюри был сформирован шорт-лист из 30 кандидатов, голосование за которых проходило с 13 апреля по 20 мая через различные каналы коммуникаций. Всего в голосовании за новый состав совета приняли участие более 600 акционеров, каждый из которых мог повлиять на исход выборов — количество голосов не зависело от размера пакета акций и было одинаковым для всех держателей акций.



По результатам голосования, принять участие в котором могли как физические, так и юридические лица, в состав Консультационного совета акционеров ВТБ вошли 12 миноритариев: председатель комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, руководитель проекта по развитию интернет-банка в Банке ВТБ Александр Енин, юрист ООО «Юридическая фирма Лимонова» Владимир Знаменский, директор Института социальной инженерии РГУ им. А.Н. Косыгина Владимир Зотов, управляющий директор, главный аналитик Инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещёв, заместитель председателя правления Института развития финансовых рынков Валерий Петров, заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Игорь Репин, инженер в «Академическом университете» Ж.И. Алферова Максим Сергеев, генеральный директор ООО Управляющая компания «КапиталЪ» Вадим Сосков, заместитель председателя правления Банка «Резерв» Илья Херсонцев, индивидуальный предприниматель Елена Шафранская, советник старшего вице-президента ПАО «ГМК «Норильский никель» Елена Штыканова.



Консультационный совет акционеров ВТБ – независимый экспертно-консультативный орган, который защищает права и интересы акционеров с 2009 года. Члены совета регулярно взаимодействуют с топ-менеджментом группы ВТБ и миноритарными акционерами, а также входят в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка ВТБ.



В Иркутской области проживает 1 тыс. 260 миноритарных акционеров ВТБ, по их количеству Приангарье является ключевым регионом России за Уралом. На предыдущую страницу