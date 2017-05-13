ВТБ предложил акционерам банка финансовые услуги на льготных условиях Фото ВТБ Банк ВТБ разработал специальную программу для акционеров, которая включает в себя комплексное предложение финансовых услуг на льготных условиях. Как сообщила сегодня, 3 мая, пресс-служба банка в Иркутске, в Иркутской области проживает 1 тыс. 260 миноритарных акционеров ВТБ, по их количеству Приангарье является ключевым регионом России за Уралом.



«Мы подготовили для акционеров ВТБ комплексную программу, в рамках которой постарались предложить максимально выгодные условия и привилегии. Надеюсь, что наше предложение будет по достоинству оценено акционерами», — отметил первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Василий Титов.



В рамках программы при условии соответствия требованиям по размеру пакета акций акционерам банка ВТБ предоставляются следующие привилегии:

по вкладам установлена максимальная доходность независимо от суммы внесенных средств. При оформлении вкладов в дистанционных каналах действуют повышенные ставки;

по кредитным картам «Низкий процент» и «Карта +» скидка 3% в сравнении с базовыми ставками для сторонних клиентов;

скидки до 6% по ставкам на кредит наличными в сравнении с базовыми ставками для сторонних клиентов;

ставка по рефинансированию кредитов 14,9%;

скидка 70% от действующих тарифов на пользование сейфовыми ячейками;

бесплатное обслуживание первого года в рамках пакета «Высота» и прочие привилегии.



Кроме того, акционерам банка ВТБ доступны страховые продукты компании ВТБ Страхование на специальных условиях. Скидка распространяется на ряд программ, а также на страховые полисы для выезжающих за рубеж.



Программа рассчитана для акционеров ВТБ, обладающих пакетом обыкновенных акций свыше или равным 1,5 млн обыкновенных акций. На предыдущую страницу

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