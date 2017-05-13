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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВСЖД выплатила более 2,6 млрд рублей налогов в первом квартале 2017 года

28.04.2017
Структурные подразделения и дочерние компании ОАО «РЖД», расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в первом квартале 2017 года перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации свыше 2,6 млрд рублей налогов и сборов.
Как сообщает сегодня, 28 апреля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области, также деньги поступили в бюджеты Бурятии, Забайкалья и Якутии.

«В первом квартале 2017 года было направлено более 626,6 млн рублей налога на прибыль, более 1 млрд рублей налога на имущество, более 1 млрд рублей налога на доходы физических лиц и более 21,5 млн рублей на прочие налоги, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Из общей суммы около 1,9 млрд рублей получил бюджет Иркутской области, что на 809,3 млн рублей выше, чем за аналогичный период 2016 года. В казну Бурятии было направлено 758,8 млн рублей, Забайкалье получило 33,8 млн рублей, в бюджет Республики Саха (Якутия) было направлено более 1,6 млн рублей».

Структурные подразделения ОАО "РЖД" и дочерних обществ компании являются одними из крупнейших плательщиков налогов в бюджеты Иркутской области и Республики Бурятия. При этом обязательства по налоговым платежам осуществляются своевременно и в полном объеме.

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