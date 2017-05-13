Иркутянка Юлия Мосичева приняла участие в годовом собрании акционеров банка ВТБ

Фото: ВТБ

Иркутянка, студентка 4-го курса финансово-экономического факультета Байкальского государственного университета Юлия Мосичева приняла участие в годовом общем собрании акционеров банка ВТБ, которое состоялось 26 апреля 2017 года в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба банка, возможность посетить данное мероприятие Юлия, а также еще два студента Южного федерального университета из Ростова-на-Дону получили в качестве награды за победу в конкурсах, которые провела служба по работе с акционерами ВТБ в ведущих экономических вузах страны в 2016 году.

«Я впервые попала на подобное мероприятие, оно впечатлило меня своим размахом и организованностью. Было интересно узнать, как проходят подобные встречи, я получила много ярких эмоций и полезной информации, - поделилась впечатлениями Юлия Мосичева. - Хочу поблагодарить ВТБ за предоставленную возможность принять участие в таком мероприятии, а также за непрерывную работу банка с вузами, направленную на повышение финансовой грамотности студентов».

На собрании присутствовало более 1080 акционеров и представителей акционеров банка с учетом заочных участников. Акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 14 вопросам повестки дня, в том числе об утверждении годового отчета банка ВТБ, о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год, об избрании членов Наблюдательного совета банка ВТБ, об утверждении новой редакции Устава банка ВТБ.

Мероприятие транслировалось через интернет в онлайн режиме на сайте банка ВТБ www.vtb.ru.

Для удобства акционеров в ходе собрания была задействована система электронного голосования. С учетом заочного голосования, электронный бюллетень заполнило 592 акционера.

Результаты голосования по вопросам повестки годового общего собрания акционеров банка ВТБ будут опубликованы в установленные законодательством сроки.



