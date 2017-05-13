ВТБ в Иркутске заявил о росте кредитного портфеля на 34% за год

Фото: ВТБ

ВТБ в Иркутске заявил о росте за год на 34% кредитного портфеля корпоративных клиентов, который по состоянию на 1 апреля 2017 года достиг 12,51 млрд рублей.

Как сообщила сегодня, 20 апреля, пресс-служба банка в Иркутске, всего в первом квартале текущего года крупному и среднему бизнесу Приангарья ВТБ предоставил кредиты общим объемом 4,43 млрд рублей, из которых большая доля пришлась на сферу торговли и транспортную отрасль.



«Также часть кредитных средств была направлена на финансирование недропользователей и строителей, - рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. - Во втором и третьем кварталах мы планируем увеличить объемы кредитования регионального бизнеса, в том числе компаний тех отраслей, деятельность которых имеет сезонный характер, - это строительство, дорожное хозяйство, агропроизводство».