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ВТБ в Иркутске заявил о росте кредитного портфеля на 34% за год

20.04.2017
Фото: ВТБФото: ВТБ ВТБ в Иркутске заявил о росте за год на 34% кредитного портфеля корпоративных клиентов, который по состоянию на 1 апреля 2017 года достиг 12,51 млрд рублей.
Как сообщила сегодня, 20 апреля, пресс-служба банка в Иркутске, всего в первом квартале текущего года крупному и среднему бизнесу Приангарья ВТБ предоставил кредиты общим объемом 4,43 млрд рублей, из которых большая доля пришлась на сферу торговли и транспортную отрасль.

«Также часть кредитных средств была направлена на финансирование недропользователей и строителей, - рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. - Во втором и третьем кварталах мы планируем увеличить объемы кредитования регионального бизнеса, в том числе компаний тех отраслей, деятельность которых имеет сезонный характер, - это строительство, дорожное хозяйство, агропроизводство».

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