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ВТБ увеличил внешнеторговые операции в Иркутске в 1,5 раза в первом квартале 2017 года

18.04.2017
Фото ВТБФото ВТБ Банк ВТБ в Иркутске по поручениям корпоративных клиентов провел в первом квартале 2017 года 1008 внешнеторговых операций общим объемом 1,35 млрд в рублевом эквиваленте, увеличив количество таких сделок в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщила сегодня, 18 апреля, пресс-служба банка в Иркутске, из общего количества крупных внешнеторговых контрактов на сумму равную или превышающую 50 тыс. долларов США 45% пришлось на Китай.

«В тройку лидеров стран-партнеров вошли также Беларусь и Германия, - сообщила руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. - В качестве агента валютного контроля банк обслуживает внешнеэкономическую деятельность предприятий лесопромышленного комплекса, нефтяной, химической, пищевой промышленности, а также торговли и туристического бизнеса Приангарья.На данный момент наши клиенты поддерживают отношения с партнерами в 50 странах мира».

Группу ВТБ в Иркутской области представляют более 40 точек продаж, в том числе офисы ВТБ, ВТБ 24 и «Почта Банка», представительства «ВТБ Страхование», «ВТБ Медицинское страхование», «ВТБ Регистратор» и «ВТБ Лизинг». Среди корпоративных клиентов ВТБ в регионе предприятия всех отраслей экономики и бизнеса, а также муниципальные органы власти.

С более подробной информацией о Группе ВТБ можно ознакомиться на сайте www.vtb.ru.

 

 

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